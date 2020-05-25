Listen to «Площадки Dėk’ui возобновляют свою работу» on Spreaker.

После перерыва снова открывают свои двери площадки Dėk’ui. Для тех, кто еще не обращался в этот сервис, напомним, что Dėk’ui — это так называемые станции по обмену вещами. На днях на всех “станциях” снова начали принимать вещи, которыми люди хотят поделиться, а с 4 июня уже можно будет приезжать и забирать то, что приглянулось.

Станции не работали около трех месяцев. Как и другие организации в стране, они закрылись на период карантина. Однако это не значит, что о сервисе было забыто — многие люди по-прежнему звонили, интересовались работой станций и ожидали их возвращения к работе.

За время перерыва Dėk’ui обновились, пополнили товарами свои странички в интернете — и теперь снова зовут всех желающих привозить вещи хорошего качества, которые смогут послужить и другим людям. А те, кто нуждается в каких-либо вещах, могут посетить страницу stoteledekui.lt, на которой можно выбрать и зарезервировать то, что понравится.

Истории “станций” Dėk’ui — всего год. Первая такая площадка открылась в столице в июне прошлого года. Уже через полгода количество таких обменных центров увеличилось до 16, и “станции” появились не только в столице, но и в других местах региона.

Самый большой плюс площадок Dėk’ui — в их доступности. А еще — в том, что человеку, у которого есть, например, хорошая тумбочка, которая не подходит к новому интерьеру, или просто поднадоевшее кресло, — теперь не надо мучиться угрызениями совести и выбрасывать вещь. Ее можно просто передать новому хозяину и порадоваться, что она продолжит свое существование. Так, за неполный год более 3000 вещей обрели новых хозяев. И это — не только мебель, но и бытовая техника, посуда, игрушки, книги и многое другое.

Требования к тем, кто хочет поделиться какими-то вещами, — очень простые. Вещи должны быть хорошего качества и аккуратные — так, чтобы порадовать людей, которым они могут понадобиться. Ну а с обновлением деятельности расширился и ассортимент того, что можно сдавать на станции Dėk’ui. Принимаются даже банки, которые затем попадут в Maisto bankas, а там их используют для варенья, меда или угощений для нуждающихся. На части станций будут приниматься верхняя одежда, куртки, платья, брюки и т.д. Всю информацию о местонахождении площадок Dėk’ui, а также их часах работы и ассортименте принимаемых товаров можно найти на странице stoteledekui.lt.