По итогам снегопада…

Ситуация на государственных дорогах страны стабилизировалась.

По данным дорожных служб, в течение трех последних дней дороги расчищали более 350 механизмов, рассыпано почти 7,5 тыс. тонн солей, более 5,5 тыс. тонн смеси соли и песка, разбрызгано почти 2 тыс. кубометров специальной жидкости. В ближайшее время будут приведены в порядок и оставшиеся несколько труднопроходимых дорог. Все же, местами на дорогах возможна гололедица. Будьте внимательны за рулем.

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Между тем, без электричества в четверг оставались тысячи потребителей. Больше всего – в районах Вильнюса, Алитуса и Утяны.

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Выпавший обильный снег заставил людей сметать с полок магазинов лопаты и прочие инструменты для уборки снега и соли. А после нарушения поставок электричества – и свечи. Вырос также спрос на автомобильные скребки, метелки, незамерзающую жидкость для окон. Представители торговых сетей отмечают, что почти все инструменты для уборки снега распроданы. Лишь в отдельных магазинах еще можно найти небольшие остатки.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.