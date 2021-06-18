По Нямунасу начинает курсировать развлекательное судно Žalgiris

В Каунасе по реке Нямунас начинает курсировать развлекательное судно Žalgiris. На корабле можно будет отправиться от арены Žalgirio до курортных городков Каунасского района.

По пятницам, субботам и воскресеньям судно сможет перевозить до 70 пассажиров по направлению к Кулаутуве и обратно.

Корабль отчаливает в 10 часов утра. Через час он доходит до Раудондвариса, через два – до Качяргине, а еще через полчаса – до Кулаутувы.

На судне также оборудовано 20 мест для велосипедов и самокатов. Стоимость полного билета в обе стороны – 12 евро. Дети и инвалиды могут прокатиться за полцены.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.