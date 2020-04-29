Listen to «По словам министра образования, учащиеся смогут вернуться в школы в июне» on Spreaker.

Ученики в школы, возможно, смогут вернуться в июне, — полагает министр образования Альгирдас Монкявичус. Такие прогнозы, по его словам, обоснованы подсчетами ученых. Правда, к тому времени большинство школ уже завершат программы обучения, или будут подходить к их завершению.

Однако можно будет проводить неформальное обучение. Министерство готовит рекомендации по организации работы школ после завершения карантина.

Между тем, новый учебный год вузам рекомендовано начать позже — с середины сентября. Это связано с продленным до конца лета из-за карантина графиком приема в университеты и коллегии.

В то же время, Министерство образования отмечает, что вузы имеют полную автономию и дату начала учебного года могут назначить самостоятельно.