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По случаю Дня Матери столичные автобусы будут курсировать чаще

Автор Евгений Русаков 24
По случаю Дня Матери столичные автобусы будут курсировать чаще

В преддверии Дня Матери, который по традиции отмечается в Литве в первое воскресенье мая, замечены возросшие потоки столичных жителей на вильнюсские кладбища. В связи с этим внесены некоторые изменения в расписание автобусов, курсирующих по 37, 63 и 115 маршрутам.

  • 1 мая общественный транспорт будет курсировать по расписанию воскресных и праздничных дней.
  • 1-2 мая по маршрутам 37 и 63 будут курсировать автобусы особо большой вместимости.
  • 1-2 мая по маршрутам 63 и 115 автобусы будут курсировать чаще. Автобусы 63 маршрута в дневное время будут ездить каждые 30 минут, а автобусы 115 маршрута, курсирующие через кладбище Рокантишкес, в дневное время будут ездить каждые 15-18 минут.

В эти дни водителей просят не оставлять свои автомобили там, где они могут создавать помехи движению транспорта, в особенности – общественного.

Также необходимо напомнить, что при поездке в общественном транспорте на лице должна быть маска, прикрывающая нос и рот. Помимо этого необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр и дезинфицировать руки при посадке и высадке. Жидкость для дезинфекции пассажиры могут найти в каждом автобусе и троллейбусе.

Для более лучшего планирования поездки заполняемость общественного транспорта можно отследить здесь, а расписание автобусов 37, 63 и 115 маршрутов можно найти здесь.

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