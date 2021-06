По случаю юбилея Илона Маска установили его статую

Автором скульптуры стала соцсеть для инвесторов Public. За образец статуи взяли известную фотографию Маска, сделанную после запуска одной из его ракет.

В Public также пообещали разыграть сотню бронзовых статуэток миллиардера среди тех, кто ретвитнет пост соцсети. Скульптуру в натуральную величину одновременно выставили на аукцион, текущая ставка составляет $2550.

В соцсетях статую Маска раскритиковали. Пользователи предложили снести ее неудачную голову и сравнили скульптуру с печально известным бюстом Криштиану Роналду.

Reminds me of this pic.twitter.com/IWNtigivv0

— Schlongberg Sachs™️ (@TTL_TM) June 28, 2021