По случаю юбилея Илона Маска установили его статую

В Нью-Йорке по случаю дня рождения главы SpaceX и Tesla Илона Маска, которому накануне исполнилось 50 лет, установили его бронзовую статую в натуральную величину. Об этом сообщает Sky News.

Автором скульптуры стала соцсеть для инвесторов Public. За образец статуи взяли известную фотографию Маска, сделанную после запуска одной из его ракет.

«И раз уж амбиции Илона (и, возможно, эго) точно не миниатюрные, то и статую мы сделали в полный рост», — отметили в компании.

В Public также пообещали разыграть сотню бронзовых статуэток миллиардера среди тех, кто ретвитнет пост соцсети. Скульптуру в натуральную величину одновременно выставили на аукцион, текущая ставка составляет $2550.

В соцсетях статую Маска раскритиковали. Пользователи предложили снести ее неудачную голову и сравнили скульптуру с печально известным бюстом Криштиану Роналду.

Reminds me of this pic.twitter.com/IWNtigivv0 — Schlongberg Sachs™️ (@TTL_TM) June 28, 2021

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