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По темпу вакцинации лидирует самоуправление Неринги

Автор Евгений Русаков 49

По темпу вакцинации лидирует самоуправление Неринги

Неринга по-прежнему остаётся лидером по темпу вакцинации среди всех самоуправлений Литвы. Хотя бы одну прививку там получили уже более 60% жителей. Второе и третье место после Неринги занимают соответственно самоуправления Бирштонаса и Аникщяйского района. Между тем наименьшее количество привитых в Шальчининкайском районе и Висагинасе – по 18%. Среди больших городов лидируют Каунас и Алитус, там привит каждый третий житель. В свою очередь, в самоуправлениях Вильнюса и Клайпеды, а также Клайпедского и Скуодасского районов привито чуть более 20% жителей. Все остальные самоуправления привили около 25% своих жителей. В общей сложности в Литве привито около 31% населения.

В Роттердаме состоялась церемония открытия конкурса «Евровидение»

Тем временем вчера в Роттердаме состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение». И несмотря на все меры безопасности, коронавирус всё же успел внести свои коррективы. Он был обнаружен у членов команд из Польши и Исландии. Также на самоизоляцию были отправлены делегации из Румынии и Мальты. Кроме того, из-за связанных с пандемией ограничений в Нидерланды не смогла прилететь представительница Австралии. Она будет участвовать в конкурсе дистанционно. Тем самым в торжественной церемонии открытия приняли участие представители 34 из 39 стран. Напомним, что полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал – 22 мая. Литовская группа The Roop выступит в первом полуфинале под первым номером.

В Италии пройдут два пробных массовых мероприятия

И в заключение выпуска. В Италии пройдут два пробных массовых развлекательных мероприятия. На них будут опробованы противоэпидемические меры. Первый эксперимент состоится 5 июня в портовом городе Галлиполи на юге Италии. В дискотеке под открытым небом смогут участвовать до 2 тыс. человек. Второе мероприятие будет проходить в одном из миланских ночных клубов. При этом не будут требовать соблюдения дистанции, но посетителям придётся использовать защитные маски. На мероприятия будут допущены люди, получившие вакцину от коронавируса либо предоставившие актуальные отрицательные тесты, а при выходе из клубов им придётся вновь сдать тесты.

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