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По «Великому Гэтсби» снимут телесериал

Автор Эвелина Никанорова 24
Великий Гэтсби

Продюсер и сценарист Майкл Херст снимет мини-сериал по мотивам самого известного произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, сообщает THR.

Ранее Майкл Херст работал над фильмами «Елизавета» и «Золотой век», а также телешоу «Тюдоры» и «Викинги».

«Кажется, Гэтсби всегда был в моей жизни: сначала я Фицджеральда мальчиком, потом я рассказывал о нем студентам, когда преподавал в Оксфорде в 1970-х годах, и с тех пор я его периодически перечитываю», — поделился Херст.

Режиссер считает, что сегодня — «подходящий момент, чтобы по-новому взглянуть на эту вневременную историю». Херст собирается исследовать персонажей романа через призму современных взглядов на гендер, расу и сексуальную ориентацию.

Первый фильм по «Великому Гэтсби» был снят в 1926 году. В 1974 вышла новая версия Джека Клэйтона с Робертом Редфордом в главной роли. А в 2013 году  зрителям представили фильм, где главные роли сыграли Кэри Маллиган с Леонардо Ди Каприо.

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