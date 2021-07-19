По Вильнюсу начали курсировать прививочные микроавтобусы

С сегодняшнего дня по Вильнюсу начали курсировать т.н. прививочные микроавтобусы. В них можно привиться любой вакциной от коронавируса. Прививочные микроавтобусы будут курсировать по Вильнюсу до конца лета. Вильнюсское самоуправление выразило надежду, что такое решение несколько ускорит процесс вакцинации. По их словам, город ищет различные способы, как приблизиться к людям, которые ещё не привились. И один из таких способов – это доставить вакцину ближе к людям. Прививочные микроавтобусы будут приезжать в заранее запланированное время. Приезжать они будут в конкретные места, где большая концентрация непривитых людей. Вероятнее всего это будут наиболее отдалённые от центров вакцинации места. Необходимо напомнить, что темп вакцинации в последние несколько недель заметно снизился, что не могло не отразиться на показателях. За последние сутки в Литве было зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Средний показатель в настоящий момент уже составляет более 32 случаев на 100 тыс. населения. С прошлой пятницы Литва вернулась в жёлтую зону заболеваемости.

Англия сняла ограничения

Англия сняла ограничения. С сегодняшнего дня в стране не действует правило о соблюдении дистанции в закрытых помещениях и рекомендация работать из дома. Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей развлекательных заведений. Необходимость носить защитные маски сохранилось лишь в общественном транспорте Лондона. При этом премьер-министр Борис Джонсон призвал соотечественников оставаться благоразумными и сделать прививку от коронавируса. Надо сказать, что такое решение британских властей вызвало недовольство оппозиции, которая назвала позицию официального Лондона безрассудной. В то же время учёные обеспокоены динамикой распространения инфекции в стране. В последние дни суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 тыс. случаев.