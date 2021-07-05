По возвращении в Литву многим придется сдавать тест на ковид

Многим нашим согражданам по возвращении из-за границы вновь придется сдавать тест на коронавирус.

Исключение составляют лица, переболевшие ковидом или полностью вакцинированные.

Дело в том, что по мере распространения по миру более заразного «дельта»-штамма в список «зараженных» стран возвращены все государства мира.

С сегодняшнего дня по прибытии из стран «зеленой зоны» необходимо иметь отрицательный тест на ковид. По возвращении из «желтой зоны» тест придется сделать перед поездкой. А затем – повторить его уже здесь спустя 3-5 дней. Изоляция в обоих случаях не нужна.

Правила для приезжающих из «красной зоны» не изменились. Для них остаются обязательными и отрицательный тест перед поездкой, и 10-дневная изоляция. ПЦР-тест надо делать не ранее чем за трое суток до поездки в Литву, тест на антиген – не ранее чем за двое.

Кроме того, тем, кто отправляется в Норвегию, с сегодняшнего дня по прибытии из Литвы изоляция не потребуется. Однако власти страны подчеркивают, что ситуация меняется быстро, и перед поездкой всегда лучше уточнять правила.

С сегодняшнего дня отзывается также рекомендация не ездить в страны ЕС, а также в Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Великобританию. Кроме того, из списка стран, не рекомендуемых для посещения, вычеркиваются третьи страны – такие, как Австралия, Израиль, Япония, США и другие.

При этом, несмотря на то, что рекомендаций не посещать какие-либо страны не остается, по возвращении из некоторых из них изоляция будет обязательна.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.