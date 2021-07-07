Победитель лотереи попытался спрятать выигрыш от жены

Мужчина, выигравший 11 миллионов фунтов стерлингов, попытался спрятать их от жены и лишился половины денег. Об этом сообщает Daily Star.

Британец, известный под инициалами ЭнДжей, выиграл крупную сумму в 2015 году. В 2018 году он подал на развод с женой и сразу же попытался лишить супругу ее части выигрыша. Большую часть денег он перевел на счет своей матери, а та, в свою очередь, отправилась в банк и попыталась вывести деньги на оффшорный счет в Пакистане.

Однако выяснилось, что суд уже заморозил счета британца до окончания бракоразводного процесса. Тогда ЭнДжей заявил, что он и его жена являются мусульманами, а так как азартные игры в этой религии считаются грехом, его супруга не претендует на «грязные» деньги.

Тем не менее, на заседании, состоявшемся в четверг, 1 июля, судья не приняла в расчет религиозные мотивы и постановила передать женщине 4,8 миллиона фунтов стерлингов из выигрыша. Кроме того, суд обратил внимание на то, что ЭнДжей пытался получить государственное пособие, после того как якобы лишился денег, переведя их на счет матери.

Бывшая супруга мужчины заявила, что, несмотря на полученную сумму, не собирается бросать работу медсестрой.

Источник

Еще больше историй – по ссылке.