Победителем Каннского кинофестиваля стал «Треугольник печали»

Состоялась церемония вручения наград 75-го Каннского кинофестиваля.

Жюри основного конкурса под председательством французского актера Винсента Линдона отдало «Золотую пальмовую ветвь» фильму «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

Гран-при фестиваля разделили «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» Клер Дени.

Лучшей актрисой стала Зара Амир Эбрахими («Священный паук»), актером – Сон Кан-хо («Посредник»), за режиссуру отмечен Пак Чхан-ук («Решение уйти»), за сценарий – Тарик Салех («Парень с небес»).

Специальный приз жюри получила картина «Иа» Ежи Склимовского, еще один специальный приз в честь 75-летия фестиваля – «Тори и Локита» Жан-Пьера и Люка Дарденнов.

Cannes 2022 Competition awards

Palme d’Or: Triangle Of Sadness, dir. Ruben Ostlund

Grand Prix: Close dir. Lukas Dhont; Stars At Noon dir. Claire Denis, ex aequo

Best Actor: Song Kang Ho, Broker

Best Actress: Zar Amir Ebrahimi, Holy Spider

Jury Prize: EO, dir. Jerzy Skolimowski

Best Director: Park Chan-wook, Decision To Leave

Best Screenplay: Tarik Saleh, Boy From Heaven

Special prize for Cannes’ 75th anniversary: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Tori And Lokita

Camera d’Or: War Pony, dir. Riley Keough, Gina Gammell

Special mention: Plan 75, dir. Hayakawa Chie

Short Film Palme d’Or: The Water Murmurs, dir. Chen Jianying

Special mention: Lori, dir. Abinash Bikram Shah

Un Certain Regard section:The Worst Ones, dir. Lise Akoka and Romane Gueret

Источник: InterMedia