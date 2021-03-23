Почему к возможным последствиям аварии надо готовиться заранее, и о чем для этого надо позаботиться

Работа атомной электростанции в Островце вынуждает нас вспомнить – или изучить – правила поведения в случае возможных аварий. В надежде на маловероятность такой аварии нельзя терять бдительность. Как быть готовыми – мы попытаемся спросить у специалиста.

У нас на связи начальник Отдела организации безопасности граждан Управления гражданской безопасности Департамента противопожарной охраны и спасения Эрнестас Труновас.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я бы хотел свой первый вопрос задать вам про необходимость подготовиться к возможным последствиям аварии заранее. Надо ли что-либо делать заранее?

– Обязательно. Обязательно надо приготовиться. Что можно сделать. Рекомендуется в случае такой аварии, и в других случаях, каких-то экстремальных ситуациях, быть готовым автономно прожить некоторое время. Это время, имеется в виду, – 72 часа или трое суток. И чтобы вы могли побыть дома это время, если вне дома опасно.

Что для этого надо? Надо запастись едой, водой, медикаментами, средствами гигиены. Вот это – самые основные вещи. Если же придется эвакуироваться, или покинуть место жительства, вам придется с собой взять какие-то самые нужные вещи. Для этого рекомендуется иметь так называемый рюкзак, или сумку, чрезвычайный чемоданчик еще называется, в который складываются самые необходимые вещи. А конкретно это документы. Это могут быть, конечно, к документам хобби, чтобы можно было кому-то предоставить, оставить. Это фонарик, обязательно радио с батарейками, набор первой медицинской помощи, запас продуктов и питьевой воды. Обувь удобная, одежда по сезону. Такие вот основные вещи. Конечно, есть больше – со всем списком можно ознакомиться на сайте LT72.LT.

Что еще можно приготовить? Самое главное при этой опасности – чтобы загрязнение не попало внутрь организма. И что можно для этого сделать? Хорошая новость здесь та, что большинство населения, а может даже и все население уже, в принципе, почти готово к такой ситуации. Мы живем уже больше, чем год, в ситуации экстремальной, COVID-19. Мы используем уже такие похожие, скажем, меры предосторожности, – это повязка на дыхательные пути. Так в случае аварии на атомной электростанции для охраны дыхательных путей можно использовать одноразовые респираторы. Или можно использовать самодельные средства, если у вас нет респиратора. Главное – чтобы плотно прилегала ко рту, или к носу, чтобы задержать пыль, которая может быть загрязнена этими радиоактивными средствами. Также важно, чтобы на кожу не попало радиоактивное загрязнение, или на верхнюю одежду. Для этого рекомендуется иметь, купить заранее, полиэтиленовые плащи. Они недорогие, и тоже везде их можно купить. Рекомендации такая, универсальная, запастись заранее нужно средствами, вещами, пищей, водой минимум на 72 часа, пока не поступит помощь от служб.

– Я еще раз попробую подвести итог сегодняшней программы. Говоря о том, что нас могут ожидать всевозможные аварии, даже на примере пандемии COVID-19, мы практически наполовину уже готовы к таким чрезвычайным ситуациям. Но все же запас воды, небольшой запас еды и удобной одежды, и список, который можно найти на сайте LT72.LT. Для того, чтобы быть готовыми. Для того, чтобы не понадобилось использовать эти средства. Но все-таки, как мы и говорили, – быть готовыми. Надо обязательно дождаться информации от государственных представителей посредством связи в виде СМС от Службы противопожарной охраны. Мы говорили сегодня со специалистом, начальником Отдела организации безопасности граждан Управления гражданской безопасности Департамента противопожарной охраны и спасения Эрнестасом Труновасом.

А вы всю информацию сможете найти на сайте RUSRADIO.LT, а также на сайте LT72.LT во всей теме “Безопасность”. Всем хорошего дня.