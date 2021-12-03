Почему не стоит приводить сопливого ребёнка в детский сад?

Все родители возмущаются, когда кто-то другой приводит сопливого ребёнка в детсад. При этом ни один родитель не признается, что сам когда-то делал так же. Вашему вниманию – комментарий от воспитателя.

– Насморк. Знакомая ситуация. Один ребёнок, допустим, пришёл в детский сад с насморком, а на следующий день уже половина группы шмыгает носом. Насморк у чужого ребёнка вызывает негодование со стороны других родителей. Но что делать, если насморк появился у вашего ребёнка? Вести его в сад или оставить дома? – задаётся вопросом специалист-воспитатель Елена Найдёнова из детского сада Saulutė. – Давайте разберёмся.

Насморк – это не болезнь сама по себе, а симптом ОРВИ. Поэтому ребёнок с насморком – источник опасности для других детей. Конечно, появление больного ребёнка в группе ещё не означает, что, допустим, все остальные дети заразятся. Но риск заболевания резко увеличивается хотя бы потому, что не у всех деток крепкая иммунная система.

Заложенный нос создаёт дискомфорт. Ребёнок может капризничать, отказываться от еды, требовать повышенного внимания от воспитателей, конфликтовать с детьми. Насморк может сопровождаться другими признаками ОРВИ – боль в горле, слабость, повышенная температура тела. В таком состоянии ребёнку будет сложно выдержать режим детского сада. Ему, конечно, лучше побыть в это время дома. В ясельной группе не все умеют высмаркивать нос, поэтому лучше дома покапать. Тем более, что в детском саду это запрещено, и лекарствами пользоваться нельзя.

Несмотря на весомые аргументы против посещения детского сада ребёнком с заложенным носом, некоторые специалисты не видят в этом проблемы. В защиту своей позиции они говорят, что насморк может иметь аллергическую природу. В этом случае ребёнок не представляет никакой угрозы для других детей. Но родители должны обязательно принести документ от врача, подтверждающий, что у ребёнка аллергия, и этот насморк не будет заразным для других детей.

Нередко насморк появляется из-за аденоидов. У таких детей нос может быть заложен длительное время. Это тоже своего рода диагноз, его нужно лечить.

Как помочь ребёнку при насморке? Конечно, лучше оставить его дома, подлечить, а потом уже здорового приводить в детский сад. И чем раньше вы начнёте лечение, тем вероятнее, что ваш ребёнок не получит осложнений. Берегите себя, деток и своих родных!