Почему важно соблюдать требования карантина

Представители Службы полиции Литвы сообщили, что только за минувшие выходные они получили почти 500 сообщений о нарушении карантина.

В общей сложности, за прошлую неделю сообщений такого рода поступило около 2 тыс.

Карантин был введён на всей территории Литвы с 16 марта. Цель карантина — остановить распространение коронавируса на территории нашей страны.

Во время карантина запрещена работа практически всех магазинов за исключением продуктовых и аптек. СПА-салоны, парикмахерские и салоны красоты закрыты до окончания карантина, а людям рекомендуют выходить из дома исключительно по необходимости. Между тем, как отмечает продекан факультета медицины Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичус, люди массово не придерживаются правил самоизоляции, а это в нынешних условиях абсолютно недопустимо! По его словам, пик вируса в Литве ещё не достигнут, и основываясь на примерах других стран количество случаев заболевания коронавирусом увеличивается в 5 раз каждые 10 дней. И именно несоблюдение правил самоизоляции наносит самый большой вред.

И как раз для того, чтобы граждане нашей страны как можно реже нарушали правила карантина, напомним ещё раз о горячей линии столичного самоуправления 1664 и о проекте Национального волонтёрского координационного центра. Более подробную информацию об этом проекте можно узнать на странице stipruskartu.lt, а позвонить и попросить помощи у волонтёров из этого центра можно по номеру 1827.