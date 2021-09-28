Почти половина самоуправлений Литвы находится в «чёрной» зоне

Почти половина самоуправлений Литвы – 29 из 60 – находится в «чёрной» зоне заболеваемости коронавирусом. Наибольшее количество «чёрных» самоуправлений на западе нашей страны. При этом показатель заболеваемости за последние 14 дней поднялся до 622 случаев на 100 тыс. населения. С начала этого месяца специалисты зафиксировали более 300 случаев заболевания в общеобразовательных учреждениях. В изоляции находится более 7,2 тыс. человек. Согласно статистике, с самого начала пандемии коронавирусом заразилось более 326 тыс. человек. До сих пор им болеет более 15 тыс. Если же пройтись по самим самоуправлениям, то наибольшее количество случаев зарегистрировано в Клайпедском, Каунасском и Шяуляйском районах. Между тем власти Акмянского района приняли решение закрыть одну из гимназий на 2 недели. Там почти в каждом классе были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Около 300 учеников сейчас находится на дистанционном обучении. Также очаг обнаружен и в Кедайняйской больнице. Там власти приняли решение полностью запретить посещение больных.

Дети и подростки – одни из главных распространителей коронавируса

Дети и подростки – одни из главных распространителей коронавируса. Об этом заявили российские учёные. По их словам, пока несовершеннолетние не охвачены вакцинацией, через них действует устойчивый канал передачи инфекции. Именно из-за этого пандемия может продолжаться. Учёные подчёркивают, что из-за увеличения количества иммунизированных людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через молодёжь. В качестве аргумента специалисты приводят опыт других стран, где после разрешения прививать несовершеннолетних темпы передачи снижаются.