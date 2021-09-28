Covid-19 Вакцинация

Почти половина самоуправлений Литвы находится в «чёрной» зоне

Автор Евгений Русаков
Rusradio300x250

Почти половина самоуправлений Литвы находится в «чёрной» зоне

Почти половина самоуправлений Литвы – 29 из 60 – находится в «чёрной» зоне заболеваемости коронавирусом. Наибольшее количество «чёрных» самоуправлений на западе нашей страны. При этом показатель заболеваемости за последние 14 дней поднялся до 622 случаев на 100 тыс. населения. С начала этого месяца специалисты зафиксировали более 300 случаев заболевания в общеобразовательных учреждениях. В изоляции находится более 7,2 тыс. человек. Согласно статистике, с самого начала пандемии коронавирусом заразилось более 326 тыс. человек. До сих пор им болеет более 15 тыс. Если же пройтись по самим самоуправлениям, то наибольшее количество случаев зарегистрировано в Клайпедском, Каунасском и Шяуляйском районах. Между тем власти Акмянского района приняли решение закрыть одну из гимназий на 2 недели. Там почти в каждом классе были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Около 300 учеников сейчас находится на дистанционном обучении. Также очаг обнаружен и в Кедайняйской больнице. Там власти приняли решение полностью запретить посещение больных.

Дети и подростки – одни из главных распространителей коронавируса

Дети и подростки – одни из главных распространителей коронавируса. Об этом заявили российские учёные. По их словам, пока несовершеннолетние не охвачены вакцинацией, через них действует устойчивый канал передачи инфекции. Именно из-за этого пандемия может продолжаться. Учёные подчёркивают, что из-за увеличения количества иммунизированных людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через молодёжь. В качестве аргумента специалисты приводят опыт других стран, где после разрешения прививать несовершеннолетних темпы передачи снижаются.

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

P046862 180648 580x426

Литва получила 100 тысяч пробирок для тестирования на коронавирус

Автор RUSRADIO LT
В одном автомобиле можно ехать группе людей, но только на прививку

В одном автомобиле можно ехать группе людей, но только на прививку

Автор Анжелика Орлёнок
В Клайпеде возобновляет работу старая паромная переправа

В Клайпеде возобновляет работу старая паромная переправа

Автор RUSRADIO LT
Карантин планируется продлить и по окончании февраля

Карантин планируется продлить и по окончании февраля

Автор RUSRADIO LT
Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Автор RUSRADIO LT
Вакцина компании AstraZeneca ожидает оценки специалистов

Вакцина компании AstraZeneca ожидает оценки специалистов

Автор RUSRADIO LT
Pexels Andrea Piacquadio 3771115 580x426

Больничные листы и выплаты по ним: все что нужно знать в период карантина

Автор RUSRADIO LT
Pexels Mali Maeder 1483024 580x426

Коронавирус не помешает любителям отдыха в теплых странах

Автор RUSRADIO LT
Whether Or Not You Are Feeding A Cold Or Starving It Makes Little Difference To The Biology Of A Common Cold. Image From Shutterstock.com 1 580x460

Как определить, простуда у вас или COVID-19

Автор RUSRADIO LT