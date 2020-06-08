Listen to «Почти все новые случаи заражения связаны с личными праздниками» on Spreaker.

Пять из шести новых случаев коронавируса в Литве связаны с очагами, разгоревшимися после проведения личных праздников в Кернаве и Кальвяляй, информировал Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Помимо этого, в восьми самоуправлениях на текущей неделе будет проводиться более интенсивное тестирование на коронавирус. Профилактические проверки коснутся регионов, где число инфицированных превышает средние показатели. Это самоуправления Вильнюса и Вильнюсского района, Электренай, также районы Игналины, Лаздияй, Скуодаса, Шакяй и Шальчининкай. В Литве на 100 тысяч населения в среднем приходится почти по 3,5 случаев заражения коронавирусом. При этом, в Вильнюсском районе данный показатель составляет 27 случаев, в Лаздийском — почти 20, в Игналине — 14, в столице — 7,5 случаев.