Подарки и покупки: надо ли стирать новую одежду?

В праздничные дни многие из нас покупают – или получают в подарок – новую одежду. А знаете ли вы, что большую часть одежды (если, конечно, это не пальто или вечернее платье) рекомендуется стирать после покупки? Зачем, если новые вещи и так чистые?

1. Первый ответ, который напрашивается сразу, очевиден. Чаще всего одежду в магазине меряем не только мы, но и множество других людей. И совсем не факт, что все они совершенно здоровы. Но если такие мысли еще могут прийти нам в голову при покупке какой-то легкой вещи – например, летнего платья или белья, – то, приобретая плотную одежду, мы об этом даже не задумаемся. Оказывается, зря.

2. Дело в том, что пока одежда попадет в магазин, ей предстоит долгий путь. Знаете ли вы, где, в чьих руках, в каких устройствах и растворах побывала ткань для пошивки нашей вещи? Наверное, лучше даже не гадать.

3. Еще один аргумент. Изначально нити для одежды бывают грязно-коричневого оттенка. Для того чтобы они стали, например, белыми, их вымачивают в таких растворах, как хлор или перекись водорода. Оказывается, даже очищенная и высушенная ткань сохраняет частички этих растворов. А это может вызывать аллергию. Цветную ткань окрашивают анилиновыми красителями и потом высушивают. Большая часть красителей имеет канцерогенные свойства. Значит, надо или носить одежду из неокрашенных материалов, или – опять же – хорошенько выстирывать, прежде чем надевать.

4. Ну и последний момент. Для того чтобы ткань сохранила до продажи свой цвет и другие свойства, ее обрабатывают водоотталкивающими пропитками. Понятно, что они тоже, скорее всего, – не с пометкой «эко».

Ну а дальше вопрос: стирать или не стирать – каждый решает самостоятельно.