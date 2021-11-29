Подарки новорожденным, цены на ёлки и город светящихся ангелов

В этом году цены на новогодние ёлки не поднимутся. Почти за месяц до Рождества Государственное лесное хозяйство сообщает, что приступает к подготовке продажи новогодних ёлок. Список торговых точек будет опубликован на днях. Цены на ёлки колеблются от 5 до 110 евро – в зависимости от их вида и высоты.