Подарки новорожденным, цены на ёлки и город светящихся ангелов

Во всех больницах Литвы новорожденным и их мамам дарят небольшие подарочки. Цены на ёлки останутся такими же, как год назад. А в Аникщяй скоро начнётся предрождественский марафон. Об этих и других новостях читайте ниже.
С приближением праздников двор Президентского дворца и исторический парк открываются для жителей и гостей Вильнюса. Четыре воскресенья подряд (начиная с 28 ноября) там будут звучать рождественские гимны в исполнении разных хоров Литвы.
Действие сертификата ЕС о вакцинации хотят ограничить 9 месяцами. Из-за снижения уровня защиты от коронавируса, который предоставляет прививка, Еврокомиссия предложила ограничить срок действия сертификатов вакцинации.
В Трудовом кодексе Литвы предлагают узаконить право на 5 дней отпуска тем работникам, которые учатся самостоятельно. Такой отпуск не будет оплачиваться, если в коллективном договоре не будет такого пункта.
В Литве не останется таксофонов. Компания Telia, обслуживающая последние 99 телефонов-автоматов, планирует демонтировать их в первой половине 2022 года.
Изменения в мобильных пунктах. С 1 декабря не будут проводиться быстрые тесты на антигены.
Португалия попала в красную зону. С сегодняшнего дня прибывающим оттуда невакцинированным или не переболевшим ковидом лицам необходимо изолироваться.
В Вильнюсе гостит Нобелевский лауреат Надия Мурад. В 2018-м году она получила Нобелевскую премию мира.
Согласно исследованию Spinter tyrimai, 31% процент жителей Литвы берут кредиты на покупку автомобиля. 31% – кредиты на незапланированные расходы на здоровье или ремонт автомобиля. И 28% жителей страны берут кредиты, чтобы купить недвижимость.
В декабре почти 190 тысяч малоимущих людей получат последний в этом году пакет помощи продуктами питания и средствами гигиены.
Мамам и их новорожденным малышам во всех больницах Литвы начали дарить корзиночки раннего чтения.
На дорогах государственного значения появилось еще 56 систем измерения средней скорости. Общее число таких счетчиков – около 160. А на опасных участках дорог установлено около 70 счетчиков мгновенной скорости.
Вильнюсское самоуправление приглашает подавать заявки на финансирование проектов в области культуры, творчества, отдыха и досуга. Размер помощи одному проекту – до 3000 евро. Заявки принимаются до 7 января.
В этом году цены на новогодние ёлки не поднимутся. Почти за месяц до Рождества Государственное лесное хозяйство сообщает, что приступает к подготовке продажи новогодних ёлок. Список торговых точек будет опубликован на днях. Цены на ёлки колеблются от 5 до 110 евро – в зависимости от их вида и высоты.
Художники знаменитой испанской команды Boa Mistura нарисуют мурал (большой рисунок на фасаде многоэтажного здания) об изменении климата на вильнюсской девятиэтажке. Мурал «Сердце мирового океана» появится на доме по адресу ул. Sausio 13-osios, 7. Изображение будет видно издалека с проспекта Лайсвес.
В пригороде Паланги Ужканаве, где ежегодно возникает угроза наводнений, власти курорта наметили оборудовать резервуар для накапливающейся воды и насосную станцию.
В первый день католического Рождества, 25 декабря, не будут работать магазины всех пяти торговых сетей. Многие из них будут закрыты и 1 января.
Литовская любовная драма «Бегущая» была признана лучшим балтийским фильмом на Таллинском кинофестивале.
Литовские танцоры – вице-чемпионы мира. На мировом Чемпионате по спортивным танцам среди молодежи до 21 года второе место заняли Каролис Бурнейкис и Диана Епейкина из каунасского клуба «Твист».
В субботу, 4 декабря, в Аникщяй – городе светящихся Ангелов – начинается предрождественский марафон. Зажжётся ёлка, а вместе с ней засверкает огнями и весь город. Кроме того, откроется и Резиденция Каледу Сенялиса.