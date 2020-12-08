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Подарок от Warner Bros

Автор Эвелина Никанорова 22
Подарок от Warner Bros

Кинокомпания Warner Bros. решила порадовать всех своих поклонников. Все релизы в 2021 году будут выходить одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

На такой шаг студия пошла, поскольку не ожидает, что в условиях пандемии зрители захотят идти в кинотеатры.

При этом в следующем году у Warner Bros. запланировано 17 кинопремьер. Среди них и такие ожидаемые проекты, как «Дюна», «Матрица 4», «Годзилла против Конга». А также «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Том и Джерри».

Эти ленты будут размещаться на онлайн-платформе в день их выхода в кинотеатрах. В каждом случае интернет-прокат продлится один месяц. Стоит отметить, что подобный принцип касается лишь США, так как HBO Max не работает на других территориях.

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