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Подборка фильмов и сериалов о радио от Гинтараса Зукаса

Автор RUSRADIO LT 117
подборка фильмов и сериалов о радио от Гинтараса Зукаса.

Доброе утро, Вьетнам / Good Morning, Vietnam (1988)

Доброе утро, Вьетнам / Good Morning, Vietnam (1988)

Робин Уильямс играет ведущего на радиостанции, который во всю старается развлечь и рассмешить военных во время войны во Вьетнаме. Разумеется, это вызывает негодование у его руководства.

Части тела / Private Parts (1997)

Части тела / Private Parts (1997)

Фильм о карьере известного американского диджея Говарда Стерна, в фильме он играет сам себя. Сцена когда он уговорил женщину сесть на колонку, и голосом и его вибрациями довел ее до оргазма – незабываема.

Питер FM (2006)

Питер FM (2006)

Маша – диджей на популярном радио, Максим – молодой архитектор. Однажды Максим находит мобильный телефон Маши. Он хочет вернуть вещь законной хозяйке, и звонит ей на радио.

День Радио (2008)

Комедия от Квартета И по мотивам одноименного спектакля. Чтобы не пересекаться с радиостанцией-конкурентом, сотрудники Как-Бы-Радио вынуждены освещать в эфире тему, которую они выдумали.

FM (сериал 2009)

FM (2009)

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Радиозвёзды / Radiostars (2012)

Радиозвёзды / Radiostars (2012)

Что делать, если вас сместили с почетного первого места и ваша радиостанция уже больше не является самой популярной в стране?  Отправить лучших ведущих в турне по всей стране. В комедии хорошо показано, как иногда полезно “выйти в народ“ и посмотреть на свою реальную аудиторию.

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