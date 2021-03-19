подборка фильмов и сериалов о радио от Гинтараса Зукаса.

Доброе утро, Вьетнам / Good Morning, Vietnam (1988)
Робин Уильямс играет ведущего на радиостанции, который во всю старается развлечь и рассмешить военных во время войны во Вьетнаме. Разумеется, это вызывает негодование у его руководства.
Части тела / Private Parts (1997)
Фильм о карьере известного американского диджея Говарда Стерна, в фильме он играет сам себя. Сцена когда он уговорил женщину сесть на колонку, и голосом и его вибрациями довел ее до оргазма – незабываема.
Питер FM (2006)
Маша – диджей на популярном радио, Максим – молодой архитектор. Однажды Максим находит мобильный телефон Маши. Он хочет вернуть вещь законной хозяйке, и звонит ей на радио.
День Радио (2008)
Комедия от Квартета И по мотивам одноименного спектакля. Чтобы не пересекаться с радиостанцией-конкурентом, сотрудники Как-Бы-Радио вынуждены освещать в эфире тему, которую они выдумали.
FM (сериал 2009)
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Радиозвёзды / Radiostars (2012)
Что делать, если вас сместили с почетного первого места и ваша радиостанция уже больше не является самой популярной в стране? Отправить лучших ведущих в турне по всей стране. В комедии хорошо показано, как иногда полезно “выйти в народ“ и посмотреть на свою реальную аудиторию.