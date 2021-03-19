подборка фильмов и сериалов о радио от Гинтараса Зукаса.

Что делать, если вас сместили с почетного первого места и ваша радиостанция уже больше не является самой популярной в стране? Отправить лучших ведущих в турне по всей стране. В комедии хорошо показано, как иногда полезно “выйти в народ“ и посмотреть на свою реальную аудиторию.