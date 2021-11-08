Подборка фильмов и сериалов, снятых КВНщиками или с КВНщиками в главных ролях

8 ноября – Международный день КВН. И мы собрали киноподборку фильмов и сериалов, снятых КВНщиками или с КВНщиками в главных ролях.
КВНщики
Фильм, снятый и придуманный Ильёй Аксёновым, капитаном команды КВН «Сега Мега Драйв 16 бит». Он же режиссер фильма «Родные» с Сергеем Буруновым и сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».
Если вы хотите увидеть внутреннюю кухню среднестатистической команды КВН, то вам следует посмотреть этот фильм. Он приблизительно передает КВНовскую жизнь любой команды – от внутренних склок до выступлений.
Кухня (сериал, 2012-2016)
Сериал, придуманный капитаном команды КВН БГУ (чемпиона 1999 и 2001 годов) Виталием Шляппо, автором не только «Кухни», но и «Последнего богатыря», а также «Холопа» и многих-многих российских сериалов.
Сериал «Кухня» получил 6 сезонов, два полнометражных фильма и кучу спин-оффов «Отель Элеон», «Гранд», «Сеня и Федя» и др. Очень популярный и один из самых любимых сериалов.
Медиатор (сериал, 2021)
Среди КВНщиков – не только сценаристы, режиссёры и продюсеры, но и прекрасные актёры. Например, Андрей Бурковский – участник команды КВН «Максимум». В копилке Андрея много фильмов и сериалов, среди которых отметим «Звоните ДиКаприо» и «Доктор Лиза».
Сериал «Медиатор» рассказывает о профессиональном переговорщике и агенте ФСБ, которые ведут расследование о странных самоубийствах молодых людей.
Слуга народа (сериал, 2015-2019)
Ещё один КВНщик, который является не только актёром, продюсером, автором многих фильмов и сериалов, но и президентом Украины, – Владимир Зеленский.
Несмотря на огромную фильмографию: от нескольких частей «Любви в большом городе» и трилогии о «8 свиданиях», мы всё же решили отметить его предвыборный сериал «Слуга народа». Можете сравнить, что могло бы быть и что получилось 🙂
Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.