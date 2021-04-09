Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в апреле.

Продолжение истории о том, как три продвинутых программиста из Москвы попадают в обычную русскую деревню и пытаются наладить жизнь в абсолютно непривычных для себя условиях.
Гуляй, Вася! Свидание на Бали (фильм)
Продолжение задорной комедии “Гуляй, Вася!”. В этот раз герои встречаются на сказочном острове Бали, где их ждут невероятные приключения, бои без правил и погони.
Родные (фильм)
Комедия с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой и певицей Монеточкой. Глава семейства решает исполнить давнюю мечту и выступить на сцене Грушинского фестиваля со своей песней. Родные отправляются в путешествие через всю страну.
Милиционер с Рублёвки (сериал)
Комедийный сериал о жизни Володи Яковлева, до того, как он стал полковником. 1993-ий год наш герой получает направление в Рублёвку и начинает службу в милиции.
Медиатор (сериал)
Сериал с Андреем Бурковским в главной роли. Андрей Павлов – профессиональный переговорщик, который за считанные секунды устанавливает контакт с любым человеком. Правда Андрей, давно никому не верит. Даже себе.
Пара из будущего (фильм)
В главных ролях Сергей Бурунов и Мария Аронова. 2040-й год. Герои переносятся на 20 лет назад и получают шанс исправить главную ошибку прошлого, не дав самим себе пожениться.
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