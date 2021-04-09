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Новости Что посмотреть

Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в апреле

Автор Gintaras Zukas 24
Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в апреле.

Жуки 2 (сериал)

5 апреля – Premier

Продолжение истории о том, как три продвинутых программиста из Москвы попадают в обычную русскую деревню и пытаются наладить жизнь в абсолютно непривычных для себя условиях.

Гуляй, Вася! Свидание на Бали (фильм)

9 апреля – Premier

Гуляй, Вася! Свидание на Бали

Продолжение задорной комедии “Гуляй, Вася!”. В этот раз герои встречаются на сказочном острове Бали, где их ждут невероятные приключения, бои без правил и погони.

Родные (фильм)

10 апреля – Start

Родные (фильм) 10 апреля - Start

Комедия с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой и певицей Монеточкой. Глава семейства решает исполнить давнюю мечту и выступить на сцене Грушинского фестиваля со своей песней. Родные отправляются в путешествие через всю страну.

Милиционер с Рублёвки (сериал)

12 апреля – Premier

Милиционер с Рублёвки (сериал)

Комедийный сериал о жизни Володи Яковлева, до того, как он стал полковником. 1993-ий год наш герой получает направление в Рублёвку и начинает службу в милиции.

Медиатор (сериал)

16 апреля – Start

Медиатор (сериал)

Сериал с Андреем Бурковским в главной роли. Андрей Павлов – профессиональный переговорщик, который за считанные секунды устанавливает контакт с любым человеком. Правда Андрей, давно никому не верит. Даже себе.

Пара из будущего (фильм)

конец апреля – Start

Пара из будущего (фильм)

В главных ролях Сергей Бурунов и Мария Аронова. 2040-й год. Герои переносятся на 20 лет назад и получают шанс исправить главную ошибку прошлого, не дав самим себе пожениться.

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2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

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