Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в мае

Секс, инста, экзамены (Start)
Сериал о старшеклассниках из города Винницы. Отличница Саша, ведет анонимный блог, где выкладывает обнаженные фотографии. Однажды вся школа узнает, что именно Саша — автор откровенных постов. Саундтрек не подкачал Иван Дорн, Макс Барских и Mujuice.
Обитель
Россия-1, 10 мая
Экранизация одноименного романа Захара Прилепина о жизни заключенных в Соловецком лагере в 1920-е годы. В роли начальника лагеря Сергей Безруков.
Пищеблок
Мистическая фантастика по мотивам романа Алексея Иванова. Действие сериала разворачивается в пионерском лагере летом 1980 года, в разгар Олимпиады. Где с пионерами начинает происходить что-то странное.
Клиника счастья
Регби
Боксер Макс из-за уличной драки попадает в тюрьму и лишается карьеры. После освобождения он решает заняться регби. На тренировках он встречает бывшую спортивную гимнастку Настю.
«Мир! Дружба! Жвачка!», 2-й сезон
Продолжение сериала о друзьях, которые взрослеют в 1990-е. Второй сезон застанет героев в 1994 году. Подростковая любовь будет соседствовать с еще более серьезными проблемами эпохи.
«Майор Гром: Чумной Доктор»
Майор петербургской полиции Игорь Гром должен поймать народного мстителя в костюме супергероя и маске Чумного Доктора. Приключения майора – первый полнометражный фильм, снятый по мотивам российских комиксов.
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