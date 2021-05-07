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Новости Что посмотреть

Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в мае

Автор Gintaras Zukas 590
Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в мае 2021

Секс, инста, экзамены (Start)

START, 5 мая

Сериал о старшеклассниках из города Винницы. Отличница Саша, ведет анонимный блог, где выкладывает обнаженные фотографии. Однажды вся школа узнает, что именно Саша — автор откровенных постов. Саундтрек не подкачал Иван Дорн, Макс Барских и Mujuice.

Обитель

Россия-1, 10 мая

Экранизация одноименного романа Захара Прилепина о жизни заключенных в Соловецком лагере в 1920-е годы. В роли начальника лагеря Сергей Безруков.

Пищеблок

Кинопоиск, 19 мая

Мистическая фантастика по мотивам романа Алексея Иванова. Действие сериала разворачивается в пионерском лагере летом 1980 года, в разгар Олимпиады. Где с пионерами начинает происходить что-то странное.

Клиника счастья

KION, 19 мая

Эротическая мелодрама, в которой Алена Липницкая (в исполнении Дарьи Мороз) основательница «Клиники счастья», помогает клиентам наладить личную жизнь. Авторы утверждают, что это первый российский сериал, который исследует женскую сексуальность в зрелом возрасте.

Клиника счастья (KION)

Регби

more.tv, 19 мая

Боксер Макс из-за уличной драки попадает в тюрьму и лишается карьеры. После освобождения он решает заняться регби. На тренировках он встречает бывшую спортивную гимнастку Настю.

«Мир! Дружба! Жвачка!», 2-й сезон

ТНТ, 20 мая

Продолжение сериала о друзьях, которые взрослеют в 1990-е. Второй сезон застанет героев в 1994 году. Подростковая любовь будет соседствовать с еще более серьезными проблемами эпохи.

«Майор Гром: Чумной Доктор»

КИНОПОИСК, май

Майор петербургской полиции Игорь Гром должен поймать народного мстителя в костюме супергероя и маске Чумного Доктора. Приключения майора – первый полнометражный фильм, снятый по мотивам российских комиксов.

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Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 2020-12-30

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Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

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2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

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Кинотеатры радуют разнообразием новинок. Мы представляем фильмы, которые можно посмотреть на большом экране с этой пятницы. Коротко обо всех премьерах.

Предсказания на 2021 год от Милы и Жени

Предсказания на 2021 год от Милы и Жени

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Вот и дождались мы завершения 2020 года, который разные издания и соцсети называли самым ужасным. Но мы уверены, что для многих прошлый год был классным,

Подборка русских фильмов и сериалов, которые можно увидеть онлайн в мае 2021

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«‎Земля кочевников» - лучший фильм 2020 года

«‎Земля кочевников» – лучший фильм 2020 года

Эвелина Никанорова 2021-01-11

По версии Национального общества кинокритиков США драма «‎Земля кочевников»‎ Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года, сообщает Los Angeles Times.

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