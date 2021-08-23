Covid-19 Вакцинация

Подделать факт о прививке намного сложнее, чем это кажется

Автор Евгений Русаков 1
Подделать факт о прививке намного сложнее, чем это кажется

Подделать факт о прививке намного сложнее, чем это кажется

Массовая вакцинация длится уже около трёх месяцев. Очереди возле вакцинационных микроавтобусов не уменьшаются. Те, кто приходят за прививкой, говорят, что раньше были к этому не готовы, не могли, не хотели или сомневались. Хватает и тех, кого побудило привиться решение правительства об ограничениях по отношению к непривитым. Между тем вскрылась и обратная сторона. Всё чаще в соцсетях встречаются объявления о том, что люди заинтересованы в получении «паспорта возможностей», не прививаясь при этом. Представители полиции сообщили, что знают о таких фактах. По их словам, с ростом числа таких мошенников выросло и число представителей полиции, которые мониторят интернет-пространство и общаются с медработниками. Они подчеркнули, что в настоящий момент наблюдают за несколькими случаями, которые в перспективе могут перерасти в досудебное расследование. В свою очередь, Служба спецрасследований уже начала досудебное расследование о попытке подкупа медработника в Клайпеде. Известно, что мужчина попытался дать взятку, чтобы получить отметку о прививке, не прививаясь по факту. К слову, Министерство здравоохранения Литвы тоже знает о таких случаях. По словам представителей Минздрава, подделать факт о прививке намного сложнее, чем это кажется. Весь процесс вакцинации очень хорошо отслеживается – от производства вакцины до её прибытия в Литву и вакцинирования конкретных лиц.

Нового локдауна в Германии не ожидается

Несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер не ожидает введения в Германии нового локдауна. По его словам, это означает, что рестораны и магазины смогут оставаться открытыми и зимой. В то же время министр сказал, что понимает руководителей заведений, которые отказывали во входе людям без прививки. Введение подобных правил на государственном уровне он комментировать не стал. По словам Альтмайера, решения о дальнейших мерах федеральное правительство и правительства земель примут совместно.

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