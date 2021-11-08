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Подготовка автомобиля к зиме

Автор Евгений Русаков
Подготовка автомобиля к зиме
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Зима близко, поэтому вот вам шесть советов, как подготовить свой автомобиль к этому времени года. Ну или проверить, не забыли ли вы о чём-то.

  1. Аварийный набор в автомобиле. Он нужен для того, чтобы всегда быть готовым к любой ситуации. Здесь может пригодиться моторное масло, стеклоомывающая жидкость, антифриз, скребок, фонарь, запасные перчатки, ботинки и покрывало. Много места всё это не займёт, а в дороге может всякое приключиться.

    Подготовка автомобиля к зиме

    Много места не займёт, говорили они…

  2. Проверьте ремни и патрубки. Если что-то выйдёт из строя во время движения, придётся ждать эвакуатор. А это ожидание, потерянное время, нервы… Оно вам надо зимой?

    Подготовка автомобиля к зиме

    Ремни и патрубки этого автомобиля к зиме точно готовы!

  3. Не забудьте проверить обогреватель. Каждый водитель прекрасно знает, какие проблемы зимой может доставить неисправный обогреватель.

    Подготовка автомобиля к зиме

    Это знакомо каждому водителю

  4. Топливо в баке. По словам специалистов, зимой не стоит ездить с полупустым баком. Из-за холодной и постоянно изменяющейся температуры на стенках полупустого бака может образоваться конденсат, а попадание воды в топливную систему автомобиля может привести к печальным последствиям.

    Подготовка автомобиля к зиме

    С полным баком лучше, чем с неполным

  5. Проверьте уровень антифриза. Он защищает двигатель автомобиля как от замерзания в холодную погоду, так и от перегрева в жаркую, поэтому очень важно поддерживать необходимое количество антифриза.

    Подготовка автомобиля к зиме

    Достаточное количество антифриза важно в любую погоду

  6. Проверьте аккумулятор. Зимой двигателю работать труднее. Большая нагрузка ложится и на аккумулятор, поэтому если наступило время его поменять – не ждите морозов.

    Подготовка автомобиля к зиме

    Неисправный аккумулятор может доставить намало хлопот зимой…

Ну, и последнее. Покрышки, а вместе с ними и тормозная система автомобиля. Но об этом вы и так прекрасно знаете! Хорошей, а главное, безопасной вам дороги!

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