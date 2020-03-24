Подготовка к дистанционному обучению

Министерство науки, образования и спорта Литвы выпустило указ, согласно которому с 30 марта все общеобразовательные учреждения нашей страны обязаны обеспечить условия дистанционного обучения для детей всех школьных возрастов, а также студентов.

Для того чтобы помочь школам, специалисты из Министерства просвещения создали электронную базу, где можно найти всю необходимую информацию. Находится она на странице nsa.smm.lt. В связи с тем, что компьютеров и пр. электронных гаджетов на всех может не хватить, представители Министерства просвещения обратились к предпринимателям и общественности с просьбой подарить или одолжить компьютеры для дистанционного обучения.

Более подробную информацию о том, как это можно сделать, все желающие могут найти на странице Министерства науки, образования и спорта Литвы smm.lt. Также на этой странице учителя и ученики могут найти рекомендации по дистанционному обучению и все необходимые для дистанционного обучения электронные источники и учебники, звуковые и видеоматериалы, пакеты с заданиями и пр. Что касается школ, то в каждой из них должна быть учреждена позиция администратора информационных технологий, который будет консультировать учителей и учеников. Учителям, работающим с детьми дошкольного и младшего дошкольного возрастов, предлагается подготовить задания, соответствующие возрасту обучаемых детей. Это могут быть тематические фильмы с заданиями длительностью до 20 минут, которые помещались бы на страницах общеобразовательных учреждений. В свою очередь, родители могли бы отправлять фотографии с выполненными заданиями на указанную почту, чтобы учителя смогли оценить домашнюю работу. Для проведения дистанционных уроков истории, географии и прочих предметов можно использовать такие программы как “Skype”, “Messenger” или “Viber”.

В связи с дистанционным обучением у многих учеников и их родителей возникнет множество вполне логичных вопросов по поводу расписания, количества уроков, их длительности, домашних заданий и пр. Представители Министерства просвещения рекомендуют все эти моменты обсуждать напрямую со школами и учителями, чтобы процесс дистанционного обучения проходил как можно удобнее и слаженнее для всех сторон. На странице Министерства образования Литвы smm.lt есть полный перечень рекомендаций на тему того, как организовать дистанционный процесс обучения.