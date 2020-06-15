Listen to «Подготовка к экзаменам: можно ли выучить китайский язык за одну ночь?» on Spreaker.

Учащиеся двенадцатых классов вышли на финишную прямую перед экзаменами на аттестат зрелости. Напомним, что основная экзаменационная сессия пройдет с 22 июня по 21 июля, и вопрос, который становится очень актуальным в эту пору, — как улучшить память, как эффективно подготовиться к экзаменам? Скажем, студенческая мудрость гласит, что если до экзамена остается хотя бы одна ночь, то за нее вполне можно выучить даже китайский язык. Однако ученые считают, что такое вряд ли возможно, и ночь перед экзаменом для этого не годится. Ведь именно во время сна в памяти происходит закрепление информации и перевод ее из кратковременного в долговременное хранение.

Для улучшения памяти можно принимать лекарства, стимулирующие умственную деятельность. А можно просто наладить правильное питание. Для мозга очень важны жирные кислоты омега-3. Их много в рыбе, семенах льна, креветках, киви, орехах. Чтобы избежать перепадов настроения и быстрой утомляемости, надо есть творог, сыр, мясо, рыбу и яйца. Обязательны свежие ягоды, витамины группы В. Есть и еще хорошая информация. Глюкоза – то есть, сахар, — главное топливо мозга. А значит в период подготовки к экзаменам вполне можно побаловать себя чем-нибудь сладеньким.

Еще один важный совет. Чтобы не тратить время и силы на бессмысленную зубрежку, нужно учиться правильно работать с информацией: выделять основную мысль, использовать методы рационального запоминания. У нашей памяти есть такое свойство: созданные ассоциации разрушаются примерно через 40–60 минут, если их не закрепить многократным повторением.

А еще – наша память любит информацию, которая интересна, спорна или неожиданна. Или если она эмоционально окрашена. Кроме того, запоминать что-то легче активным способом – то есть не по учебнику, а, например, изучать зоологию в музее зоологии, а звезды – в планетарии. Кроме того, оказывается, запоминание хорошо происходит в процессе какого-то физического действия – а значит если вы будете готовиться к экзаменам не лежа на диване, а двигаясь, или даже просто стоя на одном месте, вы добьетесь гораздо больших успехов.