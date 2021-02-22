Подготовлен план реконструкции территории столичного железнодорожного вокзала

В марте будет представлен детальный план реконструкции территории площадью более 30 гектар между улицами Панерю, Гележинкелио, Стотиес и Сеину. Задача реконструкции – модернизировать привокзальную территорию и сделать ее максимально удобной для людей.

Столичное самоуправление и компания Vilniaus planas собираются 18 марта представить общественности детальный план реконструкции железнодорожного вокзала и прилегающих к нему территорий.

Познакомиться с проектом могут все желающие. Это можно сделать до 18 марта на страницах информационной системы tpdris.lt или столичного самоуправления vilnius.lt.

Основное направление реконструкции, запланированной Вильнюсским городским самоуправлением и компанией Lietuvos Geležinkeliai, – обновление территории Вильнюсского железнодорожного вокзала Vilnius Connect и реконструкция привокзальной площади. В результате должен появиться современный многофункциональный центр передвижения, бизнеса и отдыха с общественными пространствами. При работе над проектом учитываются и рекомендации экспертов, и данные исследований, и пожелания столичных жителей.

Привокзальная территория будет разделяться в зависимости от видов и характеристики зданий.

По словам специалистов компании Vilniaus planas, высота и конструкции зданий на участках вблизи Старого города и улицы Пелесос формируются с учетом существующего ландшафта. Таким образом будут сохранены культурные объекты, которые есть на этой территории. Дальше от Старого города, около ул. Гележинкелио, высота зданий будет постепенно увеличиваться.

Планируется не только модернизировать привокзальный район, но и обновить территорию, приспособленную для общественного транспорта. Таким образом транспорт будет объединен в единый центр обслуживания пассажиров. Планируется также сделать удобное сообщение с районом Науйининкай, куда можно будет попасть по ул. Пелесос. А вот от большинства парковочных мест для автомобилей на площади предлагается отказаться.

Одним из самых значительных изменений станет также реконструкция улицы Стотиес. На ней планируется организовать удобное передвижение пешеходов и велосипедистов. На ул. Гележинкелио не останется кольцевого перекрестка с остановками, будут построены велосипедные дорожки. А в направлении ул. Лиепкальнё запланирован безопасный пешеходный и велосипедный переход.

Конкретные работы на каждом из участков территории будут планироваться по итогам конкурсов и проектных задач. Предложения по детальному плану территории Вильнюсского вокзала от всех желающих принимаются в письменном виде до 18 марта по электронной почте: советник отдела Главного городского архитектора Витаутас Лелис vytautas.lelys@vilnius.lt, руководитель проекта Нериюс Сициюнас nerijus.siciunas@vplanas.lt или на страницах информационной системы tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-517.

Презентация проекта состоится дистанционно 18 марта в 17 часов. Ссылка: https://cutt.ly/vp_viesinimas.

Источник