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Подкаст о жизни курьеров

Автор Эвелина Никанорова 23
курьер

Cтудия «Либо/Либо» запустила подкаст «Уже в пути».

Он призван развеять стереотипы о профессии курьера и занимающейся ей людях. Первый выпуск уже можно послушать на стриминговых сервисах. 

В нем рассказывается о девушке по имени Лиза. Она в свободное от работы время занимается исторической реконструкцией. Кроме того, следующие эпизоды подкаста познакомят слушателей с другими курьерами — столярами, волонтерами, артистами озвучания аниме.

«За время пандемии курьеры стали в некотором роде символом города. Они привозили людям еду, продукты и помогали тем, кто по разным причинам не мог выходить из дома. Каждый наверняка не раз встречал курьеров. Однако мало кто знает, чем они живут», — сказали создатели шоу. 

В их планах — найти самых необычных курьеров и рассказать реальные истории о редких увлечениях и хобби. Кроме того, продюсеры подкаста надеются, что смогут записать уникальные истории о людях, которые доставляют еду, чтобы накопить на мечту или просто помочь другим.

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