Подкорректирован проект ограничений для людей без «паспорта возможностей»

Министерство внутренних дел нашей страны зарегистрировало скорректированный проект изменений к режиму чрезвычайной ситуации. Как сообщают новостные порталы, в нем сокращен список ограничений для людей без «паспорта возможностей».

В частности, планируется разрешить пользоваться услугами здравоохранения и общественным транспортом. Без «паспорта возможностей» можно будет по-прежнему получать пенсию на дом. Окончательное обсуждение и принятие проекта запланировано на завтра.

Напомним также, что «паспорт возможностей» теперь действует 2 месяца. Это означает, что QR-код теперь необходимо будет обновлять каждые 60 дней.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.