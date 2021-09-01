Подписано соглашение о политике образования Литвы

Парламентские партии подписали соглашение о политике образования Литвы до 2030 года. Хотя часть учительских профсоюзов и политиков критикуют документ как слишком поспешный, свою подпись под ним поставили лидеры всех партий.

Соглашение предусматривает два десятка конкретных обязательств в сфере образования. Среди них – цель сделать профессию учителя более привлекательной. Как отмечается в соглашении, до конца 2024 года зарплаты учителей и преподавателей должны вырасти до 130 – 150 процентов от средней зарплаты по стране. Другие цели – чтобы по меньшей мере треть абитуриентов из социально уязвимых семей обучались в вузах. А еще треть детей – вместе со средним образованием получали бы профессиональную квалификацию. Планируется также обеспечить доступность детсадов для всех детей и т.д.

Правительство постарается, чтобы первые шаги по осуществлению соглашения об образовании отразились уже в бюджете на следующий год, отметила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Фото – news.tts.lt.