Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере защиты детей из Украины

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене подписала двустороннее соглашение с министром социальной политики Украины Мариной Лазебной о сотрудничестве в сфере защиты детей.

Стороны договорились сотрудничать в обеспечении прав детей из Украины, оставшихся без попечения родителей, их надлежащего представительства и обеспечения их интересов. Это же – гарантия того, что ни один украинский ребенок, находящийся в Литве, не будет усыновлен или передан в другую страну.

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И еще одна новость для украинцев. Вильнюсский университет предложил своим коллегам из Украины продолжить свою работу и научную деятельность в Литве.

В стенах старейшего в Европе Вильнюсского университета преподаватели и ученые из украинских ВУЗов могут и дальше трудиться, проводя исследования или лекции – как вживую, так и дистанционно. В настоящее время в ВУ работает 38 украинских преподавателей и ученых.