Подробно – об изменениях, касающихся «паспорта возможностей»

С сегодняшнего дня «паспорт возможностей» (или альтернативный ему документ) больше не действителен для лиц, привитых по полному графику вакцинации более 7 месяцев назад. Ниже – памятка о том, на каких условиях будет действителен «паспорт возможностей» (или альтернативный ему документ) для лиц в возрасте от 16 лет и старше.

Для вакцинированных:

– в течение ограниченного времени – если человек был привит одной из этих вакцин:

через неделю, но не более чем через 210 дней, после введения второй дозы вакцины Comirnaty или Spikevax;

через 2 недели, но не более 210 дней, после введения дозы вакцины Janssen;

через 4 недели, но не более чем через 13 недель, после введения первой дозы вакцины Vaxzevria. Не более чем через 210 дней после введения второй дозы вакцины Vaxzevria;

дозы вакцины Vaxzevria. Не более чем через 210 дней после введения дозы вакцины Vaxzevria; через 2 недели, но не более 210 дней, после введения одной дозы вакцины Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria человеку, который заразился COVID-19, и диагноз был подтвержден положительным результатом ПЦР-теста;

через одну неделю, но не более чем через 210 дней, после введения второй дозы вакцины Comirnaty или Vaxzevria, если для введения первой дозы использовалась вакцина Vaxzevria, а для введения второй дозы – вакцина Comirnaty, или наоборот.

– бессрочно, если человек:

привит бустерной (третьей) дозой вакцины Comirnaty, Spikevax или Janssen (начинает действовать с первого дня прививки третьей дозой). Детям до 18 лет ревакцинация не проводится;

вакцинирован по полной схеме, а его возраст составляет от 16 до 18 лет (включая переболевших, если болезнь была подтверждена анализом ПЦР, и вакцинированных по неполной схеме);

переболел COVID-19 (что было подтверждено положительным результатом ПЦР-теста) и вакцинирован по полной схеме;

Для переболевших:

если человек заразился COVID-19 и диагноз подтвержден положительным результатом ПЦР-теста или теста на антиген, и с момента положительного результата прошло не более 210 дней (но не ранее, чем для человека закончится период предписанной изоляции).

Для лиц, прошедших тестирование:

если человек менее 60 дней назад получил положительный ответ (анти-S, анти-S1 или анти-RBD IgG антитела к SARS-CoV-2) на количественный или полуколичественный серологический иммунологический анализ. Обратите внимание, что быстрые серологические тесты, проводимые в мобильных пунктах, не подходят для «паспорта возможностей».

для тех, кто сделал платный ПЦР-тест и получил отрицательный результат, – не ранее чем через 72 часа (с момента взятия образца).

С 28 декабря «паспорт возможностей» (или альтернативный ему документ) обязателен также для детей в возрасте от 12 лет и 2 месяцев до 16 лет. «Паспорт возможностей» (или альтернативный ему документ) будет выдаваться детям, которые переболели, прошли вакцинацию или тестирование. Условия, на которых им выдается «паспорт возможностей»:

если не ранее, чем 7 дней назад (с момента взятия образца) сделан ПЦР-тест и получен отрицательный результат;

бессрочно после вакцинации по полной схеме, или после того как переболели (когда болезнь подтверждена положительным ПЦР-тестом) и введена хотя бы одна доза вакцины. В настоящее время дети не вакцинируются дополнительной дозой;

если переболели, когда диагноз был подтвержден положительным тестом ПЦР или тестом на антиген, и с момента положительного результата теста прошло не более 210 дней (но не ранее, чем у ребенка завершится период изоляции);

если менее 60 дней назад получен положительный (когда устанавливаются анти-S, анти-S1 или анти-RBD IgG антитела к SARS-CoV-2) ответ на количественный или полуколичественный серологический иммунологический анализ.

Министерство здравоохранения напоминает, что люди могут получить первую прививку или бустерную дозу вакцины от COVID-19, зарегистрировавшись онлайн на сайте Koronastop.lt или позвонив по телефону 1808. Вакцинироваться можнотакже в некоторых медицинских учреждениях по направлению семейного врача. Чтобы узнать, проводит ли медицинское учреждение вакцинацию против COVID-19, следует обратиться в регистратуру учреждения.

Источник – портал zanedeliu.lt.

Фото – Министерство здравоохранения