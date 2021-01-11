Подсчитано, как столичные жители передвигались в первую неделю года

В первую неделю этого года количество пассажиров в общественном транспорте ежедневно понемногу росло.

Сейчас в рабочие дни выполняется более 156 тысяч поездок. Столица, как и раньше, предлагает ответственно относиться к необходимости поездок по городу. А поскольку пассажиропоток потихоньку увеличивается, с сегодняшнего дня автобусы всех скоростных маршрутов и троллейбусы самых популярных маршрутов в часы пик будет ездить чаще. Это поможет соблюсти требования безопасных поездок в транспорте и даст возможность соблюдать в них безопасное расстояние между пассажирами.

В целом же, пассажиропоток общественного транспорта сейчас примерно на 70% ниже, чем до карантина. А поток автомобилей, по данным автоматизированной системы управления светофорами, в последнюю неделю минувшего года был примерно на 32% ниже, чем год назад. В этом году машин на дорогах столицы стало побольше, но все равно значительно меньше, чем в прошлые годы.

“На этом этапе особенно важно все перемещения по городу по-прежнему планировать ответственно, продуманно, по возможности – заранее. Просим пассажиров изучать расписания и планировать самые быстрые варианты поездок. Постепенно мы перейдем к привычному ритму жизни, однако для этого нам надо оставаться собранными и не забывать правил безопасности” – сказала директор компании Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Автобусы и троллейбусы постоянно дезинфицируются – обрабатываются поручни, дверные ручки, перила сидений и другие поверхности. Моются также полы и внешняя сторона транспортных средств. На конечных остановках автобусы и троллейбусы проветриваются.

Самые новые расписания транспорта всегда можно найти на странице stops.lt, в программках Trafi, m.Ticket, или узнать по телефону 85 2107050. А вот на расписания, которые вывешены на остановках транспорта, пока что ориентироваться не надо. О загруженности маршрутов можно узнать здесь – это поможет заранее спланировать поездку.

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