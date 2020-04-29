Подтвержден пакет мер по восстановлению после карантина

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что подтвержден дополнительный пакет социальных мер на сумму почти 1 млрд евро, который должен помочь жителям страны и работодателям быстрее восстановиться после карантина.

В первую очередь, всем пенсионерам, независимо от уровня их дохода, назначается единовременная выплата в размере 200 евро. Выплата должна поступить в августе.

Второе значимое средство пакета направлено на сохранение рабочих мест путем прямых выплат, а также на возвращение на рынок труда людей, которые лишились работы. Будут также выплачиваться субсидии при трудоустройстве, оказываться помощь с переквалификацией. Эта часть пакета начнет действовать сразу после одобрения Сейма Литвы.