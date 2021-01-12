Подушка в виде покемона для нормализации режима сна

Японская марка Premium Bandai выпустила подушку в виде персонажа медиафраншизы Pokémon — покемона Генгара.

Это фиолетовая плюшевая подушка-игрушка с отверстием. Предполагается, что использующий ее человек может положить голову внутрь подушки, обеспечивая себе защиту от светового шума. Данная подушки поможет расслабиться и быстрее заснуть. Кроме того, у подушки есть мягкая разворачивающаяся подстилка, на которой можно лежать, а можно использовать как плед.

Купить подушку-Генгара можно на сайте марки, а вот ее цена составляет $250.

Ранее Premium Bandai уже выпускали предметы для дома в виде покемонов. Так в ассортименте есть кресло в виде Дитто и спальный мешок в виде Метапода.

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