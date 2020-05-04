Подведены итоги длинных выходных
Май 4, 2020 09:41
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В течение длинных выходных полиция и муниципальные службы активно патрулировали в зонах отдыха и в районах наиболее посещаемых объектов.
За нарушение правил карантина — в основном, за отсутствие защитной маски или за прогулки большими группами, — были оштрафованы более сотни человек.
В свою очередь, специалисты Центра общественного здоровья выписали более полусотни штрафов за нарушения предпринимателям, которые не придерживались установленных правил работы.
Чаще всего в список нарушителей попадали салоны красоты и парикмахерские.