Listen to «Подведены итоги длинных выходных» on Spreaker.

В течение длинных выходных полиция и муниципальные службы активно патрулировали в зонах отдыха и в районах наиболее посещаемых объектов.

За нарушение правил карантина — в основном, за отсутствие защитной маски или за прогулки большими группами, — были оштрафованы более сотни человек.

В свою очередь, специалисты Центра общественного здоровья выписали более полусотни штрафов за нарушения предпринимателям, которые не придерживались установленных правил работы.

Чаще всего в список нарушителей попадали салоны красоты и парикмахерские.