Пограничники начали проверку въезжающих в Литву из Польши

С сегодняшнего дня начался контроль за въезжающими в Литву из Польши. При этом выяснилось, что немалая часть людей не имеют заполненных обязательных анкет.

Однако очереди пока не формируются, сообщают пограничники.

Сейчас границу в основном пересекает грузовой транспорт. Водителям тягачей не нужна изоляция. Однако они также должны заполнить анкету путешественника, о чем многие не знают. Таким лицам предоставлена возможность сделать это на месте. Но злостные нарушители могут получить штраф. Аналогичные проверки анкет и тестов на COVID-19 проходят также в морском и воздушных портах страны.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.