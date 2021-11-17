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Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

Автор Евгений Русаков
Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?
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17 ноября в США проводится Национальный день пеших походов. И несмотря на то, что мы находимся по другую сторону Атлантического океана, походов у нас никто не отменял. Рассказываем, что надо взять с собой и о чём надо знать, если вы вдруг собрались в поход.

  1. Палатка и рюкзак. В осенний поход лучше выбирать двухслойную палатку с устойчивым к заморозкам каркасом. Рюкзак может быть стандартным. Главное – защитить его от осадков, поэтому возьмите специальный чехол-накидку от дождя.

    Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

    Хорошая палатка и стильный рюкзак

  2. Спальный мешок и надувной коврик. При выборе спальника обращайте внимание на температуру комфорта. Причём температура воздуха ночью должна быть на 5-10 градусов выше температуры комфорта спального мешка. Тогда будет тепло. Ну а надувной коврик спасёт от холодного пола.

    Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

    Осенью в палатке спать без носков – непозволительная роскошь

  3. Одежда и защита от дождя. Выбирайте одежду с расчётом на то, что будет немного холоднее, чем пообещали синоптики. Не забудьте об отдельном комплекте одежды для ночёвки. Не помешает и защита от дождя, ведь осенью он может начаться в любую минуту.

    Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

    Этот мужчина основательно подготовился к осеннему походу

  4. Спички в герметичной упаковке, посуда, фонарик, термос (а лучше 2-3). Не берите лишнее, старайтесь быть практичными.

    Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

    Главное преимущество термоса в том, что никто не знает, что внутри…

  5. Место для стоянки. Главное правило – найти место, которое одновременно прогревается солнцем (если оно будет), но защищено от ветра. Идеальный вариант – небольшая лужайка в лесу. На стоянке должно быть достаточно веток, которые можно использовать в качестве дров и утеплителя при установке палатки. Хорошо, если рядом есть река или ручей с чистой водой.

    Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

    Палатка в лесу

  6. Питание в осеннем походе. Три главных правила походной еды: она должна быть питательной; быстро готовиться; быть небольшого веса и объёма. В осеннем походе принципиально важно, чтобы завтрак и ужин были горячими. Избегайте супов, лапши и пюре быстрого приготовления. Возьмите гречку, макаронные изделия и цельнозерновые каши, а вместо белого хлеба – сухари.  Не помешают в походе орехи, сухофрукты, сало, колбаса, сыр. Не забудьте о сладостях – в походе вы можете себе их позволить.

    Поход осенью. О чём нужно знать и что следует взять?

    Кто из нас не мечтал попробовать хит всех походов – завтрак туриста?

И несколько заключительных советов.

Во время осеннего похода поесть на ночь можно, и даже нужно. Не залезайте в спальный мешок замёрзшими. Перед сном наденьте шапку, даже если на улице не очень холодно. Ни в коем случае не используйте горелки или открытый огонь для обогрева палатки – синтетические материалы сгорают за секунды.

А теперь смело в поход!

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