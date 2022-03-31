Появилась дата выхода сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»

Дату премьеры сериала «Дом дракона» (House of the Dragon) объявил HBO Max. Она состоится 21 августа, а пока видеосервис обнародовал первый постер 10-серийного фильма и несколько новых кадров.

«Дом дракона» — это приквел «Игры престолов», события которого развиваются за 200 лет до уже известных зрителям. В сериале описывается начало конца династии Таргариенов и события, приведшие к гражданской войне, известной как танец Драконов. По сюжету, члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами.

Источник: InterMedia