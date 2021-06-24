Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Национальное агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje подготовило настоящую Звездную карту летних ночных путешествий. Ведь к огда кажется, что короткого лета для путешествий недостаточно, единственный способ получить от него максимум удовольствий – это путешествовать ночью.

Карта включает в себя более 30 замечательных предложений для отдыха в темное время суток. От ночных сафари по рекам и озерам до походов в лес с факелами или даже приглашения на дом личного астронома. Состоит карта из пяти частей. Это «Вместо царства снов – в лес», «Когда город спит», «Магия воды», «Ночи вне дома» и «Утренний клуб 05:00». Они приглашают любителей приключений как можно чаще отправляться в путь, чтобы надышаться теплым воздухом, зарядиться энергией и провести лето совсем по-новому. Вот несколько идей для неповторимых ночных впечатлений.

«Вместо царства снов – в лес»

Поход с факелами

Региональный парк Сирветай приглашает познакомиться с обитателями познавательной мифологической тропы. А для остроты ощущений это гораздо интереснее делать ночью, отправившись в поход с факелами. Всего в лесу Швянтос – 17 древних литовских богов и мифологических существ. Мистические истории и рассказы о каменных божествах, затаившихся вдоль тропы, в темноте будут звучать совсем по-новому. Тур необходимо бронировать заранее.

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Наблюдение за бабочками с Лауме

На самой длинной в стране дощатой тропе через болото в Региональном парке Жагарес можно не только поучаствовать в ночных соревнованиях по ориентированию, но и пуститься в наблюдение за бабочками! У 70% бабочек по ночам кипит жизнь, и только треть из них активны днем. Поскольку усадьба Лауме находится недалеко от познавательной тропы Мушос Тирялис и раскопок торфяного болота, здесь замечены всевозможные сорта бабочек. И прилетают они сюда не только днем, но и ночью. После невероятно познавательного путешествия можно будет заночевать в гостях у Лауме.

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«Когда город спит»

Ночь за решеткой

Камеры-одиночки, тюремный двор, церковь… Попасть в тюрьму Лукишкес теперь можно и не теряя свою свободу. Бывшая тюрьма Лукишкес в центре Вильнюса переживает новое рождение. Теперь узнать о ее столетней истории можно и ночью. В уникальном объекте культурного наследия проводятся не только экскурсии в дневное время, но и ночные прогулки. А гидами работают и несколько бывших тюремных надзирателей. Поэтому аутентичные рассказы о буднях заключенных – гарантированы.

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Личный астроном – на дом

Ночной столицей Литвы можно было бы окрестить Молетай. Ведь именно здесь находится знаменитый Музей этнокосмологии. Это единственный музей в стране, работающий ночью. Во время ночных программ через час-полтора после заката солнца здесь приглашают понаблюдать за звездами, планетами, галактиками… А если и этим вас уже не удивишь, – небо, как ни невероятно это звучит, – можно пригласить домой. Прямо к вам во двор может приехать личный астроном с телескопом. Он откроет для вас все секреты Вселенной и темного неба, разукрасив знакомство с космосом множеством историй. Такие образовательные мероприятия могут проводиться и в интернете.

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«Магия воды»

Дорога через черную воду

Познакомиться с Клайпедой с нового ракурса можно, пустившись в ночное путешествие по реке Дане на кедровых каноэ ручной работы с факелами. И пока вы будете два часа размахивать веслами, гид познакомит вас со старыми набережными, оборонительными сооружениями Мемеля и, наконец, – старым городом и его прусской архитектурой.

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Ночное сафари

Летний отдых в полях и лесах вы смело можете продолжить ночным байдарочным походом в Игналине, в Национальном парке Аукштайтии. Вас ждет настоящее водное сафари. Это экскурсия с гидом, во время которой вы 2-3 часа будете плыть в прозрачных светящихся байдарках и любоваться подводной флорой и фауной.

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«Ночи вне дома»

Под куполом

Необычный лагерь Асалну в Игналине, в Национальном парке Аукштайтии, предлагает не только ночные походы по лесу, чайные дегустации, вечерние банные ритуалы, но и незабываемые ночевки в типи (жилищах индейцев). Или под прозрачными куполами, через которые видно ночное небо.

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В окружении даниэлей

Аникщяй приглашает в однокомнатный домик, который находится на поле, где пасутся милые лани – даниэли. И несмотря на то, что в самом домике удобства минимальные, заснуть и проснуться вы сможете, наблюдая даниэлей через окна. Если же вы планируете в окружении природы остаться на более долгое время, можете испытать предлагаемый хозяевами сплав на байдарках по реке Виринта.

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«Утренний клуб 05:00»

Встретить солнце

Наверное, все знают, что самый темный час – перед рассветом. А в Литве есть место, о котором пока знают немногие. Здесь восходящее солнце можно встретить первыми. Восюнай (Игналинский р-н) – местечко на самом краю Литвы, рядом с Беларусью. Здесь солнце встает на пару минут раньше, чем у моря.

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Кофейный тур

В 06:30 – на SUP-борде? Почему бы и нет! Так вы не только одними из первых поздороваетесь с просыпающимся Вильнюсом, но и с удовольствием полакомитесь ароматным кофе. Тур по Нерису начинается с Жирмунайского пляжа.

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Познакомиться со Звездной картой и найти еще больше идей для волшебных летних ночных впечатлений можно здесь.