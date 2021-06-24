Отдых в Литве Это интересно

Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Автор Анжелика Орлёнок 22
Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Национальное агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje подготовило настоящую Звездную карту летних ночных путешествий. Ведь когда кажется, что короткого лета для путешествий недостаточно, единственный способ получить от него максимум удовольствий – это путешествовать ночью. 

Карта включает в себя более 30 замечательных предложений для отдыха в темное время суток. От ночных сафари по рекам и озерам до походов в лес с факелами или даже приглашения на дом личного астронома. Состоит карта из пяти частей. Это «Вместо царства снов – в лес», «Когда город спит», «Магия воды», «Ночи вне дома» и «Утренний клуб 05:00». Они приглашают любителей приключений как можно чаще отправляться в путь, чтобы надышаться теплым воздухом, зарядиться энергией и провести лето совсем по-новому. Вот несколько идей для неповторимых ночных впечатлений.

Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Звездная карта ночных путешествий по Литве

«Вместо царства снов – в лес»

Поход с факелами

Региональный парк Сирветай приглашает познакомиться с обитателями познавательной мифологической тропы. А для остроты ощущений это гораздо интереснее делать ночью, отправившись в поход с факелами. Всего в лесу Швянтос – 17 древних литовских богов и мифологических существ. Мистические истории и рассказы о каменных божествах, затаившихся вдоль тропы, в темноте будут звучать совсем по-новому. Тур необходимо бронировать заранее.

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Днем мифологическая тропа выглядит просто познавательно. А вот ночью она становится мистической

Наблюдение за бабочками с Лауме

На самой длинной в стране дощатой тропе через болото в Региональном парке Жагарес можно не только поучаствовать в ночных соревнованиях по ориентированию, но и пуститься в наблюдение за бабочками! У 70% бабочек по ночам кипит жизнь, и только треть из них активны днем. Поскольку усадьба Лауме находится недалеко от познавательной тропы Мушос Тирялис и раскопок торфяного болота, здесь замечены всевозможные сорта бабочек. И прилетают они сюда не только днем, но и ночью. После невероятно познавательного путешествия можно будет заночевать в гостях у Лауме.

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

По ночам Лауме не только рассказывает познавательные истории, но и показывает как светятся светлячки

«Когда город спит»

Ночь за решеткой

Камеры-одиночки, тюремный двор, церковь… Попасть в тюрьму Лукишкес теперь можно и не теряя свою свободу. Бывшая тюрьма Лукишкес в центре Вильнюса переживает новое рождение. Теперь узнать о ее столетней истории можно и ночью. В уникальном объекте культурного наследия проводятся не только экскурсии в дневное время, но и ночные прогулки. А гидами работают и несколько бывших тюремных надзирателей. Поэтому аутентичные рассказы о буднях заключенных – гарантированы.

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Конечно, от ночной экскурсии по гулкой тюрьме впечатления будут совсем не такие, как от шумного праздника

Личный астроном – на дом

Ночной столицей Литвы можно было бы окрестить Молетай. Ведь именно здесь находится знаменитый Музей этнокосмологии. Это единственный музей в стране, работающий ночью. Во время ночных программ через час-полтора после заката солнца здесь приглашают понаблюдать за звездами, планетами, галактиками… А если и этим вас уже не удивишь, – небо, как ни невероятно это звучит, – можно пригласить домой. Прямо к вам во двор может приехать личный астроном с телескопом. Он откроет для вас все секреты Вселенной и темного неба, разукрасив знакомство с космосом множеством историй. Такие образовательные мероприятия могут проводиться и в интернете. 

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Оказывается, и небо можно пригласить в гости

«Магия воды»

Дорога через черную воду

Познакомиться с Клайпедой с нового ракурса можно, пустившись в ночное путешествие по реке Дане на кедровых каноэ ручной работы с факелами. И пока вы будете два часа размахивать веслами, гид познакомит вас со старыми набережными, оборонительными сооружениями Мемеля и, наконец, – старым городом и его прусской архитектурой. 

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Знакомство с Клайпедой с необычного ракурса. Фото: wetweim

Ночное сафари

Летний отдых в полях и лесах вы смело можете продолжить ночным байдарочным походом в Игналине, в Национальном парке Аукштайтии. Вас ждет настоящее водное сафари. Это экскурсия с гидом, во время которой вы 2-3 часа будете плыть в прозрачных светящихся байдарках и любоваться подводной флорой и фауной. 

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Ночное путешествие в прозрачной лодке по озеру Платяляй

«Ночи вне дома»

Под куполом

Необычный лагерь Асалну в Игналине, в Национальном парке Аукштайтии, предлагает не только ночные походы по лесу, чайные дегустации, вечерние банные ритуалы, но и незабываемые ночевки в типи (жилищах индейцев). Или под прозрачными куполами, через которые видно ночное небо.

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

В лагере Асалну можно ночевать под звездами

В окружении даниэлей

Аникщяй приглашает в однокомнатный домик, который находится на поле, где пасутся милые лани – даниэли. И несмотря на то, что в самом домике удобства минимальные, заснуть и проснуться вы сможете, наблюдая даниэлей через окна. Если же вы планируете в окружении природы остаться на более долгое время, можете испытать предлагаемый хозяевами сплав на байдарках по реке Виринта.

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

В домике в окружении даниэлей

«Утренний клуб 05:00»

Встретить солнце

Наверное, все знают, что самый темный час – перед рассветом. А в Литве есть место, о котором пока знают немногие. Здесь восходящее солнце можно встретить первыми. Восюнай (Игналинский р-н) – местечко на самом краю Литвы, рядом с Беларусью. Здесь солнце встает на пару минут раньше, чем у моря. 

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

Для тех, кто любит просыпаться с солнцем. Фото: ignalina.info

Кофейный тур

В 06:30 – на SUP-борде? Почему бы и нет! Так вы не только одними из первых поздороваетесь с просыпающимся Вильнюсом, но и с удовольствием полакомитесь ароматным кофе. Тур по Нерису начинается с Жирмунайского пляжа.

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Появилась Звездная карта летних ночных путешествий по Литве

В 06:30 – на SUP-борде? Почему бы и нет!

Познакомиться со Звездной картой и найти еще больше идей для волшебных летних ночных впечатлений можно здесь.

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