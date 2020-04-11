Появился график экзаменов для абитуриентов

Основная сессия экзаменов для абитуриентов начнется 22 июня и закончится 21 июля, а первый этап поступлений в ВУЗы Литвы продлится до 18 августа, дополнительные прием до 4 сентября. С таким предложением выступила специальная группа при министерстве образования, науки и спорта, это предположение подтвердил и министр Альгирдас Монкявичус.

По плану, результаты экзаменов будут объявлены до 5 августа. А аттестаты зрелости школы смогут выдавать с 7 августа. Для его получения нужно сдать два экзамена: литовского языка и литературы, а также одного на выбор.

Школьные и государственные экзамены: по литовскому пройдет 29 июня, английского — 1 июля, математики — 3 июня, иностранный язык (устно) с 22 по 25 июня.

Полный график экзаменов можно найти на сайте www.smm.lt

(https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/tvarkarastis2020.pdf)

(https://infogram.com/brandos-egzaminai-1h984wk8l7ed4p3)

Повторная экзаменационная сессия пройдет с 22 июля по 4 августа. Результаты повторной сессии и апелляция — объявят 17 августа.

На вопрос, будут-ли меняться содержание экзаменационных заданий, министр сказала, что значительно меняться не будут. “Насколько я знаю, всю программу уже прошли, а если не успели, то в экзамене этого быть не может”, — сказал Монкявичус.

По словам министр, то, что эгзаменационная сессиия опоздала, даст абитуриентом больше свободного времени на подготовку. По словам Альгирдаса Монкявичуса, консультации для абитуриентов будут организовывать не только дистанционно, но и обычным “контактным” образом. Также планируют помогать и учителям, которые готовят абитуриентов. Также министр упомянул и студентов Высших учебных заведений, которые вызвались помочь школьникам с техническими заданиями.

Что же касается приема в высшие учебные заведения: то регистрация заявок пройдет с 1 июня, до 18 августа. Общий прием пройдет в 2 этапа. Результаты основного этапа объявят 25 августа, после чего в течение трех дней надо подписать договор с ВУЗом. Дополнительный прием начнется 31 августа и продлится до 11 сентября.

Начало учебного года для первокурсников страны, в этом году начнется на две недели позже, т.е. с 14 сентября.

Предполагается, что на государственные средства, в этом году в высшие учебные заведения примут 16,5 тысяч первокурсников. 10,3 тысяч в университеты, 6,2 в коллегии.

Сенат Вильнюсского университета решил, что до конца весеннего семестра весь образовательный процесс в ВУ будет проходить исключительно удалено. Как рассказал ректор университета, студенты, которые в этом году пишут дипломные работы, смогут пользоваться библиотекой университета. А вот по поводу защиты дипломных работ, решение пока не принято.