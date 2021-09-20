Появится больше мест, откуда можно будет спустить лодку на воду

В Литве планируется увеличить количество мест, откуда можно будет спустить лодку на воду или пришвартоваться.

По мнению Министерства защиты окружающей среды, оборудование подобных мест будет способствовать охране природы.

Дело в том, что отдыхающие и рыболовы-любители не будут в таком случае уничтожать прибрежную растительность и берега водоемов. Кроме того, сократится количество неофициальных автомобильных стоянок на озерах и реках.

Проект будет реализован в 21 муниципалитете, а места выберут с учетом пожеланий рыболовов-любителей.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.