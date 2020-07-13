Listen to «Появится меню из самых любимых в нашей стране блюд» on Spreaker.

Закончилось голосование на выборах самых популярных блюд и напитков литовской кухни. В нем приняло участие 10 тысяч человек, живущих как в самой стране, так и за границей. Представитель агентства «Путешествуй в Литве» Индре Юргайте сообщила, что были выбраны 15 блюд — победителей. В категории супов наибольшее число голосов набрал холодный борщ, что неудивительно.

Среди закусок борьба была напряженной, и первые места заняли жареный хлеб с сыром, жемайтийский кастинис и сельдь с картофелем. Лидеры горячих блюд – цеппелины, кугель и голубцы. За ними следуют картофельные блины и ведарай. Среди десертов лидерские позиции удержал шакотис. На втором месте оказался яблочный сыр, на третьем – тингинис. Главный напиток литовской кухни – квас.

Теперь из всех перечисленных блюд будет составлено трехдневное меню для туристов, а рестораны, где можно будет их отведать, будут специально обозначены в путеводителях.