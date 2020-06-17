Появится мобильное приложение, фиксирующее контакт с зараженным человеком

Литва рассчитывает в августе получить мобильное приложение, фиксирующее контакт с зараженными коронавирусом.

Установить его на своем смартфоне можно будет по собственному желанию. По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, приложение позволит увидеть, насколько близко и как долго рядом с человеком находился зараженный, а также информировать об этом других людей.

Это особенно важно для тех, кто бывает в спортивных залах, на многолюдных мероприятиях, в больших торговых центрах.

Купить приложение намерены и другие страны Балтии.