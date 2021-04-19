Поэтичный ролик ST с участниками шоу «ТАНЦЫ»

ST выпустил лиричную новинку, в которой объединил современный продакшн и ностальгический вайб классического русского рэпа.

Музыку для песни «Наперёд» написал небезызвестный Феликс Бондарев, основатель проекта RSAC. В экранизации трека главными героями выступили танцовщики Арсен Именов и Мария Архипова, участвовавшие в шестом и седьмом сезонах шоу «ТАНЦЫ» соответственно. В их театрально-хореографическом номере нашла своё визуальное отражение романтическая поэзия Александра Степанова. Сам исполнитель тоже появляется на экране — в компании лайв-бэнда.

«Мне всё виделось именно так. Стихи. Танец как язык тела. В музыке ничего лишнего. Под предыдущим постом был комментарий: «Если не прислушиваться внимательно к тексту, то…» Я бы продолжил так: «…то лучше не слушать!» Сейчас хватает песен, где можно «не прислушиваться к тексту», но трек «Наперёд» — не из их числа», — прокомментировал релиз ST.

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