Показатель выживаемости среди больных раком в Литве повышается. Однако он все еще отстает от показателя Европейского Союза.

Об этом заявила временный директор Национального института рака Соната Ярмалайте. По данным Литовского института рака, ежегодно в стране эта болезнь выявляется почти у 18 тыс. новых пациентов, от онкологических заболеваний умирают около 8 тыс. человек. Женщины чаще всего болеют злокачественными заболеваниями кожи и раком груди, у мужчин чаще всего диагностируется рак предстательной железы и легких. Также следует знать, что в Литве действует несколько программ ранней диагностики рака. Программы бесплатные и доступны в период карантина.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.