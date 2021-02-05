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Показатель выживаемости среди больных раком в Литве повышается

Автор RUSRADIO LT 25 Нет комментариев

Показатель выживаемости среди больных раком в Литве повышается. Однако он все еще отстает от показателя Европейского Союза.

Об этом заявила временный директор Национального института рака Соната Ярмалайте. По данным Литовского института рака, ежегодно в стране эта болезнь выявляется почти у 18 тыс. новых пациентов, от онкологических заболеваний умирают около 8 тыс. человек. Женщины чаще всего болеют злокачественными заболеваниями кожи и раком груди, у мужчин чаще всего диагностируется рак предстательной железы и легких. Также следует знать, что в Литве действует несколько программ ранней диагностики рака. Программы бесплатные и доступны в период карантина.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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