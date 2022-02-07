Поколение Z. Как спасти ребенка от компьютерной зависимости?

И детям, и взрослым нравится ассоциировать себя с какими-то течениями. При этом самых младших, по некоторым теориям, причисляют к поколению Z. Называют еще хоумлендерами, домоседами. Но шутки шутками, теории – теориями, а можно ли действительно защитить своего ребенка от компьютерной зависимости?

Можно ли оградить его от вредного воздействия электронных средств?

Прежде всего, нам хорошо бы признать, что и мы сами довольно много пользуемся компьютером. Особенно те из нас, кто работает за ним целый день. Так что попробуем признать, что это вещь нужная. А значит, лучше не воевать с компьютером, а сотрудничать. А что же делать с ребенком?

Первый шаг – как можно дольше не давать ребенку играть в компьютер

Не до фанатизма, конечно. Но дети с самых малых лет на телевизор, компьютер и другие гаджеты реагируют с восхищением. И если чуть ли не с рождения позволить ребенку много времени проводить в виртуальном мире, у него вообще не будет интересов в реальном.

Второй шаг – попробовать договориться

У каждого в семье – свои взаимоотношения с ребенком. Но все-таки мы – взрослые, и в наших силах установить правила игры. Идеальной нормой специалисты называют час в день. Столько времени ученик средней школы может проводить за компьютером после сделанных уроков. Больше двух часов – уже хождение по грани зависимости.

Третий шаг – ограничить финансовые вложения в игры

Тем, для кого такая информация актуальна. Оказывается, у многих детей отдельной статьей расхода являются онлайн-игры. Чтобы изменить ситуацию, эксперты рекомендуют ограничить траты ребенка. Это поможет ему самому выбирать, на что направить ограниченное количество карманных денег – на игру, сладости или отложить на что-то интересное и желанное.

Четвертый шаг – постараться заинтересовать ребенка

Всем известно, что отличная альтернатива компьютерным играм – кружки и секции. Если ребенок увлечется творчеством или спортом, его энергия будет уходить в правильное русло. А на сидение за компьютером попросту не будет оставаться ни сил, ни времени. Просто помогите ребенку сориентироваться и понять, что ему интересно. Выбор сейчас большой. Найдите такие кружки или секции, от которых ребенок просто не сможет отказаться.

Станьте положительным примером

Ну и напоследок – помните, что вы – главный пример для ребенка. Если вы запрещаете ему сидеть за компьютером, а сами это правило не соблюдаете – как вы ему это объясните? Почитайте вместе, поиграйте в настольные игры, займитесь творчеством. Почаще отправляйтесь в прогулки или поездки. Подсказки можно искать даже в своей памяти – вспомните, каким был досуг в вашем детстве. Ведь он не казался вам скучным?