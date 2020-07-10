Listen to «Покрышки разлагаются 120 лет — безответственные водители могут покрыть ими всю страну» on Spreaker.

За неполные полгода лесники собрали рекордное количество выброшенных старых покрышек – 173 тонны. Это больше, чем за весь прошлый или позапрошлый год. И это значит, что примерно 5200 водителей решили избавиться от изношенных или поврежденных покрышек, просто выбросив их в лесу. В этом году больше всего – 42 тонны автомобильной резины — собрали лесники Шальчининкайского региона. В районе Неменчине собрано 20, Кретинги и Казлу Руды – по 20 тонн. Специалисты напоминают, что покрышки в природе разлагаются 120 лет.